Emre Özden ilk golünü attı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Hacılar Erciyesspor’un başarılı oyuncusu Emre Özden, bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor ligin 11. haftasında deplasmanda 1-0 kazandığı müsabakada sarı lacivertli takıma 3 puanı getiren golü Emre Özden attı. Sahaya ilk on birde çıkan ve 71. dakika sahada kalan Emre Özden 1 gol attı. Bu sezon ligdeki ilk golünü Niğde Belediyespor’a atan Emre Özden attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Ligde geride kalan 11.hafta sonunda 10 maça çıkan Emre Özden 1 kez fileleri havalandırdı.