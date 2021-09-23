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Emrah Başsan ilk golünü attı

Yukatel Kayserispor’un başarılı oyuncusu Emrah Başsan bu sezon ilk golünü kaydetti.

KAYSERİ 23.09.2021, 09:42
Emrah Başsan ilk golünü attı

Yukatel Kayserispor’un başarılı oyuncusu Emrah Başsan bu sezon ilk golünü kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’un ligin 6. haftasında sahasında 3-0 kazandığı Galatasaray maçında Emrah Başsan gol atmayı başardı. Karşılaşmanın 45. dakikasında şık bir gole imza atan Emrah Başsan bu sezon ilk golünü atarken sevinç gösterisinde bulunmadı. 87 dakika oyunda kalan ve sonrasında yerini Yasir’e bırakan Emrah Başsan, "Galatasaray’ın ekmeğini yedim. Küçüklükten beri herkesin tuttuğu takım vardır. Gol attığım için mutlu oldum. Duygusal anlar yaşadım. Tabi ki şu anda ekmeğimizi Kayserispor’dan kazanıyoruz. Dolayısıyla elimden geleni yapıyorum. Golü anneme hediye ediyorum” dedi.

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