Emrah Başsan ilk golünü attı

Yukatel Kayserispor futbolcularından Emrah Başsan 2022-2023 sezonunda ilk golünü attı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda sahasında Sivas Belediyespor’u konuk eden Yukatel Kayserispor 1-0’lık galibiyetle ayrılırken tek golü Emrah Başsan attı. Tek golle turu geçen sarı kırmızılı takımda sahaya ilk on birde çıkan ve 66 dakika sahada kalan Emrah Başsan, attığı golle takımına turu getiren isim oldu.

Maçın 48. dakikasında kazanılan serbest vuruşta şık ve düzgün bir vuruş yaparak kaleci Taha Cengiz’i mağlup eden Emrah Başsan attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.