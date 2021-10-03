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Emrah Başsan 2. golünü attı

Yukatel Kayserisporlu oyuncu Emrah Başsan, ligdeki ikinci golünü attı.

KAYSERİ 03.10.2021, 09:12
Emrah Başsan 2. golünü attı

Yukatel Kayserisporlu oyuncu Emrah Başsan, ligdeki ikinci golünü attı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’un ligin 8. haftasında sahasında oynadığı ve 2-1 kaybettiği Trabzonspor maçındaki tek golü Emrah Başsan kaydetti. Müsabakanın 41. dakikasında Onur Bulut’un ortasında kafa vuruşu ile topu Trabzonspor ağlarına gönderen Emrah Başsan, iki hafta önce Kayseri’de oynanan Galatasaray maçında da gol atmayı başarmıştı.

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