Emniyetten rent a car araçlarına ‘KABİS’ uygulaması

Kayseri’de polis ekipleri tarafından rent a car araçlarına yönelik Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) uygulaması yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kimlik Bildirme Büro Amirliği ekipleri tarafından Kocasinan, Melikgazi, Talas. Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgelerinde 4 ayrı kavşakta suç ve suçlunun tespiti, KABİS kaydının olup olmadığı tespiti amacıyla ret a car aracı olduğu düşünülen araçlara yönelik 32 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Yapılan uygulamada rent a car aracı olduğu düşünülen 235 araç ve 180 şahıs sorgulanırken, 75 aracın rent a çar aracı olduğu tespit edildi. Uygulama esnasında trafik kurallarına uymayan 2 araç sürücüsüne de toplam 2 bin 893 TL para cezası uygulandı.