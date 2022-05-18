Emlak Vergisi ödemesi için son gün 31 Mayıs

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi birinci dönem taksit ödemeleri için son günün 31 Mayıs olduğunu hatırlatarak, yoğunluk yaşanmaması için veznelerin 19 Mayıs Perşembe ve hafta sonu saat 09.00-17.00 arasında hizmet vereceğini söyledi.

İlçe sakinlerine ve mükelleflere ödeme konusunda gösterdikleri hassasiyet içinde teşekkür eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri 1. taksit ödemeleri için son ödeme tarihi 31.05.2022 Salı günüdür. Hafta içi çeşitli nedenlerle veznelere gelemeyen vatandaşlarımızın ödemelerini yapabilmesi için veznelerimiz haftasonu açık olacak. Vatandaşlarımız ödemelerini veznelerimizden veya sıra beklemeden ‘melikgazi.bel.tr’ sitemizdeki e-belediye sistemi üzerinden de yapabilirler. Belediyemizin hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için vatandaşların yükümlülüklerini zamanında tam ve eksiksiz yerine getirmeleriyle mümkün olacaktır. Emlak ve vergi gelirlerinden elde edilen kaynak ilçemize hizmet olarak yansımaktadır. Veznelerimiz emlak vergisi ödemelerinde yoğunluk yaşanmaması ve haftaiçi ödeyemeyenler için 19 Mayıs Perşembe, 21-22 Mayıs Cumartesi ve Pazar günleri saat 09.00-17.00 arasında hizmet verecek” dedi.