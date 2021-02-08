Elitaş: "15 Temmuz’da ilk defa bu millet darbecilere karşı kahramanlık destanı yazdı"

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, güneş enerji sistemine büyük bir talebin olduğunu, yeni yapılan tesislerin çatılarının GES’e göre yapılması gerektiğini söyledi. Elitaş ayrıca yılların verdiği birikimle jübile yaptıktan sonra da hizmet edebileceğini dile getirdi.

Erciyes Anadolu Holding’in düzenlediği basın toplantısına katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş; yerli ve milli politikada en önemli unsurun dünyanın en iyileriyle rekabet edebilmek olduğunu söyledi. Elitaş; "Bizim kendi markamızla dünyada ve Türkiye’de bir oluşum yapabilmemiz için adım atmamız gerekir. Yerli ve milli politikayı hayata geçirebilmek için en önemli unsurlardan birisi yerli ve milli olmak ama dünyanın en iyileriyle yarışabilmek, rekabet edebilmek. Bu yarış neyle olur? Kaliteyle, fiyatla, miktarla olur. Artık ölçek ekonomisine doğru gelme mecburiyetimizin varlığını ifade etmek istiyorum" dedi.

"15 Temmuz’da bu millet ilk defa darbecilere karşı kahramanlık destanı yazdı"

15 Temmuz 2016’da Türk Milleti’nin tarihinde ilk defa darbecilere karşı kahramanlık destanı yazdığını aktaran Elitaş; "2002 yılının sonu dolar fiyatının 1,7’ye yakın, Euro fiyatının da 1,65 civarında olduğunu görürsünüz. O zaman dolar, Euro’dan daha değerliydi. 2011 yılına geldiğimizde 1 doların 1,2 lira, 1 Euro’nun da 1,4 liraya kadar düştüğünü görürüz. 2014’ten itibaren döviz kurlarında bir hareketlilik başladığını, 17-25 Aralık hukuk yoluyla darbe yapmaya çalışan zihniyetin 2014’teki yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı devirebilmek için yapılan faaliyetler Türkiye’deki bu işlemleri biraz farklılaştırmaya başladı. Hem hukuk yöntemiyle, MİT Müsteşarı operasyonuyla başlayan, 2013 yılı Mayıs ayında Gezi olaylarıyla, belli bir noktaya gelen, ’dershane’ diye tabir ettikleri yerlerin kapanması. Çok önemli onlar için. Çünkü hem maddi gelir kaynaklarını hem insan alıp devşirme kaynaklarını ortadan kaldıran bir operasyondu. Onlar dershaneler vasıtasıyla bizim yavrularımızın zihinlerini okuyarak kendilerine haşhaşi yetiştirme mekanları olarak görmüştür. Bizin dershaneyle ilgili kararlılığımızdan sonra 17-25 çıktı. Niye? ’17-25’de bunları devirelim’ ve teknoloji k imkanlarla bilgi kirliliğiyle insanların zihinlerini karıştıran, montajlanmış kasetlerle herkesin zihnini bulandıran hareketle 2014 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’yi en düşün seviyeye ulaştırmak için yayınlar yapan medya organları vardı. Gerçekleştiremediler. Yüzde 39-40 civarında oy aldık, amaçlarına ulaşamadılar. 2014 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerini engellemenin ön adımlarıydı bunlar. Bunu da gerçekleştiremediler. Millet, Recep Tayyip Erdoğan’a güvendiği için oylarını ona verdi. Bunu seçimlerle, hukuk darbesiyle yapamayanlar Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki bir unsuru kendilerine çekerek dış mihrakların desteğiyle birlikte 15 Temmuz 2016 tarihinde silahlı bir darbe girişimini hayata geçirmeye çalıştılar. Milletin liderine güvenmesi, sokaklara dökülmesi, ’ölümüne ben de buradayım’ diyen cumhurbaşkanının arkasında olmasıyla birlikte tarihinde ilk defa bu millet darbelere karşı kahramanlık destanı yazdı. Tarihi kahramanlık destanlarıyla dolu ülkem, ilk defa kendi içindeki hainlere karşı hükümetinin arkasında durdu. Darbecilere karşı göğsünü siper ederek kahramanlık destanı yazdı" ifadelerini kullandı.

"Ümit ediyorum döviz fiyatları 6,5’lere düşecek"

Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığının ülkeye zarar verdiğinin idrak edildiği takdirde dövizin 6,5’lere düşeceğini ifade eden Elitaş, "Geldiğimiz noktada döviz fiyatlarında bir hareketlilik başladı. O döviz fiyatlarındaki hareketlilik ile birlikte, 2017 yılından itibaren yurt dışı ithalatının artık pahalanması ile yurt içi girdilerinin daha da etkin, verimli bir hale gelmesi ile hükümetimizin aldığı destek politikası ile yurt içi tedarikinin de önemli olduğunu ve rekabet edebilir bir durumda olduğunun göstergesini buradaki tablolardan görüyoruz. 2020 yılının Kasım ayının ilk haftasında 8 TL 50 kuruşu görmüş dolar fiyatı bugün 7.06 TL’ye geriledi. Şuan da test ediyor. 7 TL’nin altına düşsem mi düşmesem mi diye test ediyor. 7 TL’nin altına indiği anda 6 buçuklara doğru gidecek bir rakam var. İnanıyorum, güveni tesis ettik. İnşallah bunula birlikte insanlarımızın, bu ülkedeki yaşayan insanların zihnindeki güvenilirliği tesis edebildiğimiz taktirde fitnenin, fesadın kötü niyetini bırakıp, artık ülkenin bekası her şeyin önündedir dediğimiz taktirde bizim ortaya koyduğumuz güven tesisi, uluslararası kabul ettiği güven unsuru, yurt içinde ki paydaşların, siyasi odakların ve ya medya grubundaki Ak Parti düşmanı, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlarının da artık aklı selim düşünerek bir istikrara doğru gitmemiz gerektiğinin, ülkenin menfaatine olduğunu düşünüp, sadece Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığının ülkeye zarar verdiğini idrak edip, bu süreci yapabildiğimiz taktirde ümit ediyorum ki döviz fiyatları da 6 buçuklara düşecek. Dünya bankasının Türkiye ile ilgili çeşitli görüş veren unsurları bu seneki dolar fiyatlarının 7.10 TL olacağını ifade ediyorlar; Ancak döviz fiyatları ocak aynın Şubat ayının ilk ve ikinci haftası döviz fiyatları 7. 10 TL’nin altında ise dalgalanmayı da çok yüksek bir dalga boyunda değil istikrarlı bir şekilde yapabildiğimizde 7.06 TL’nin istikrarlısı nedir, 7.05 ve ya 7.08’dir" diye konuştu.

"Önümüzdeki günlerde hazine 30 yıl vadeli TL borçlanmaya çıkacak”

Hazinenin 30 yıl vadeli Türk Lirası cinsinden borçlanmaya çıkacağını da aktaran AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, "Bugün yurt dışından gelen sermayenin, önce doğrudan sermaye olarak geldiğini sonradan yatırım sermayesi olarak dönüşmeye başladığını yavaş yavaş gözlemlemeye başlıyoruz. Artık Türkiye’nin risk primi rakamlarının 600’lerden 200’e doğru geldiğini ve 200’ün altına doğru düşeceğini, bundan önce yüzde 8 döviz ile borçlandığımız rakamların artık yeniden düzenlenerek, yeniden gözden geçirilerek 4.2’ye düştüğünü, önümüzde ki günlerde bunun 3’ün altına düşeceğini hatta gelişmekte olan ülkelerin daha iyi bir şekilde borçlanma imkanımızın bulunacağını ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde inşallah hazine 30 yıl vadeli Türk Lirası cinsinden, borçlanmaya çıkacak. Bugüne kadar olmamış bir unsur. 2 gün öncesinde Türkiye 30 gün vadeli Türk Lirası borçlanmalarını yaparken tereddütler vardı. Ama 2020 Türkiye’sinde 30 yıl vadeyle Türk Lirası borçlanmayı yabancılara sunan bir ülke konumunda. Bu da güvenin kendiliğinden geldiğinin bir göstergesi" şeklinde konuştu.

Kurulacak olan tesislerin çatılarının GES’e uygun olarak inşa edilmesinin önemine değinen Elitaş, "Güneş enerjisinde şuanda büyük bir talep var. Çatılara güneş enerjisi koymakla ilgili. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerin çatısı şuanda güneş enerjisini çatılarına koymaya uygun değil. Güçlendirme yapmaları gerekiyor. Yeni kurulacak tesislere diyorum ki; yapacağınız çatıları güneş enerjisinin panellerini koyabilecek şekilde, güçlü bir şekilde yapın. Çünkü kendi ihtiyacınız olan elektriği güneş enerjisiyle ürettiğiniz takdirde tüketiminizin yaklaşık 3’te 1 fiyatına bunu mal etme imkanınız mevcut. Bugün ticarethanelerde 80 kuruş olan elektriği siz kendiniz ürettiğiniz takdirde 6-7 yıl tükettiğiniz takdirde amorti edebilme imkanınız mevcut" dedi.

"Jübile dönemim"

"Jübile dönemim" diyerek konuşmasını sürdüren Elitaş, "Milletvekilliği yaptım, plan bütçe komisyon üyeliği yaptım, sanayi komisyon üyeliği yaptım, cumhuriyet tarihinde herhalde ben kadar grup başkanvekilliği yapmış biri yok, bakanlık yaptım, şimdi de komisyon başkanlığı yapıyorum. Bizim hafızamızdan, bilgi birikimimizden faydalanmak isterler, onun görev yerleri de çok farklı. Hizmet etmek sadece milletvekili olarak olmuyor, hizmet için her taraf var. Biz bu hizmetimizi yılların birikimiyle, edindiğimiz çevreyle, jübilemizi yaptıktan sonra da inşallah yapabileceğimizi tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.