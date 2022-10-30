Elit U19 Ligi 5. Hafta
Elit U19 Liginde mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 5. haftasında sahasında oynadığı maçta Göztepe’yi 4-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar Göztepe karşısında aldığı galibiyetle ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 8’e çıkarttı.
Elit U19 Liginde mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 5. haftasında sahasında oynadığı maçta Göztepe’yi 4-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar Göztepe karşısında aldığı galibiyetle ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 8’e çıkarttı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Nail Berkant Sarıkaya xx, Abdulkadir Keğin xx, Tolga Selvi xx
Yukatel Kayserispor U19: Mehmet Şamil Öztürk xx, Muhammed Aybar xx, (Berkan Aslan x dk.52), Muhammed Eren Arıkan xx, (Hamza Şahbaz x dk.83),Mert Dinç xxx, Bilal Ceylan xx, Baran Ali Gezek xxx, Hayrullah Erkip xxx, Mehmet Eray Özbek xx, (Kürşat Babamoğlu x dk.66), Talha Sarıaslan xxx,(Furkan Aslan x dk.83),
Berat Eskin, Ethem Balcı, (Ahmet Kağan Malatyalı dk.83)
Göztepe U19: Yiğit Yıldız x, Arda Akarsu x, Doğukan Tuzcu x, Alihan Al x, Yiğitcan Turhan x, Efecan Saçıkaya x, Arda Volkan Yardım x, (Recep Güleç x dk.66), Berkay Atay x,(Burak Arık x dk.66), Ömer Bartu x, İzzet Furkan Malak x,(Yağız Bağcı x dk.77), Mehmet Berkay Çakıcı x, (Yunus Toplu x dk.46)
Goller: Hayrullah Erkip (dk.33), Talha Sarıaslan (dk.40 pen.), Mert Dinç (dk.50), Berkan Aslan (dk.90) (Yukatel Kayserispor U19)
Sarı Kartlar: Muhammed Aybar (Yukatel Kayserispor U19), İzzet Furkan Malak, Mehmet Berkay Çakıcı (Göztepe U19)