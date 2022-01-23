Yukatel Kayserispor U17 takımı ligin 12.haftasında sahasında oynadığı maçta Adanaspor’u 4-0 mağlup etti.

Elit U17 Ligi 6.Grupta mücadele eden Yukatel Kayserispor zirve takibini sürdürüyor. Sahasında oynadığı maçta Adanaspor’u 4-0 mağlup eden sarı kırmızılılar puanını 22 yaptı.

Stat: Erkilet

Hakemler: Caner Kalem xx, Muhammed Boylu xx, Murat Ahi xx

Yukatel Kayserispor U17: Mehmet Şamil Öztürk xxx, Muhammed Aybar xxx, Erdem Aziz Palalı xxx, Mustafa Erdoğan xxx, Burak Efe Arslan xxx, Barış Barut xxx, Samet Türk xxx Kürşat Türkeş Küçük xxx (Dk.75 Hüseyin Aydın x), Arda Kılıç xxx (Dk.62 Şerafettin Can Polat x), Baran Ali Gezek xxx (Dk.75 Zeki Can Sarı x), Furkan Arslan xxx (Dk.72 Arda İlhan x)

Adanaspor U17: Eyüp Şimşek x, Ayhan Ayhan x, Onur Gökhan x, İbrahim Eroğlu x, Emir Batmaz x (Dk.46 Nesim Şişman x), Samet Aykal x (Dk.84 Serhat Karaca x), Berkay Ekinci x, Abdulkadir Çelik x, Baran Atasever x,

Emre Koç x (Dk.46 Ersin İçen x), Ege Büyükşanalan x

Goller: Baran Ali Gezek Dk.1, Kürşat Türkeş Küçük Dk.15, Samet Türk Dk.52 ve 74 (Yukatel Kayserispor U17)