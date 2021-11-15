Elit Akademi U17 Ligi 2. Hafta

Elit U17 Ligi 6.Grupta mücadele eden Yukatel Kayserispor ligin 2. haftasında Adanaspor’u 3-0 mağlup etti.

Kayseri Erkilet Stadı 1 Nolu Sahada oynanan Yukatel Kayserispor ile Adanaspor maçının ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu goller ile 3 puanı aldı. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Furkan Arslan, Baran Ali Gezek ve Serkan Güvercin kaydetti.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Yusuf Uğurlu xx, Selahattin Ak xx, Nail Berkant Sarıkaya xx

Yukatel Kayserispor U17: Mehmet Şamil Öztürk xx, Muhammed Aybar xx, Mehmet Sarı xx, Mert Dinç xx, Hüseyin Aydın xx, Burak Efe Arslan xx, Şerafettin Can Polat xx, (Arda Kılıç dk. 50 x), Kürşat Türkeş Küçük xx, (Serkan Güvercin dk. 65 xx), Furkan Arslan xx, Baran Ali Gezek xx, Arda Kaya xx (Mecit Kaan Ateş dk. 79 x)

Adanaspor U17: Serhat Çiçek x, Ersin İçen x, Kaan Serhat Karaca x, (İbrahim Eroğlu dk. 68 x), İsmail Sabri Uzun x, (Abdullah Özcoşkun dk. 46 x), Emir Batmaz x, Azer İpek x, Emre Koç x, Abdulkadir Çelik x, (Emirhan Güner dk. 70 x), Baran Atasever x, Mustafa Alpaslan Dönmez x, Ege Büyükşanalan x

Goller: Furkan Arslan (Dk.58), Baran Ali Gezek (Dk.61), Serkan Güvercin (Dk.83) (Yukatel Kayserispor U17)