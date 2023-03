Elbistan’da kol kola, şeffaf odada baş başa

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın bir yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği ’Şeffaf Odada Başkanla Baş Başa’ uygulaması bu hafta da devam etti.

Deprem felaketinin yaraları sarmak amacıyla sık sık bölgeye giden ve buradaki yetkililerle kol kola çalışmalar yapan Başkan Yalçın, ilçe genelindeki işlerini da aksatmadan yürütüyor. Bu çerçevede her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da Şeffaf Odada vatandaşlarla buluşan Başkan Yalçın, vatandaşlarla görüşmeler yaptı. Başkan yardımcılarıyla birlikte sabah 09.00’dan itibaren Şeffaf Odaya gelen vatandaşlarla görüşmeye başlayan Başkan Yalçın, hem istek ve taleplerini dinledi hem de çeşitli konulardaki görüş ve önerileri not alarak çözümü için talimatlarda bulundu. Şeffaf Odaya gösterilen ilgiye teşekkür eden Başkan Yalçın, her hafta hemşehrileriyle bir araya gelerek sohbet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Burası artık Talaslı kardeşlerimizle selamlaşma, hemhal olma, istek ve önerileri dinleme noktası haline geldi. Bu hafta da yine sabah 09.00’da geldik, masaya oturduk, hemşehrilerimizi dinledik. Talepleri aldık, çözüm yolları için talimatlarımızı verdik. Önerileri olanları dinledik. İlçemiz için kafa yoran, proje geliştiren ve bunu bizimle paylaşan herkese teşekkür ediyorum” dedi.