El İşi, Gönül İşi, Kadın İşi ’Maharetli Eller’
TALAS BELEDİYESİ’NİN MAHARETLİ ELLER KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ İLE BİRLİKTE HAYATA GEÇİRDİĞİ ‘MAHARETLİ ELLER KADIN ÜRETİCİ PAZARI’ 4 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAMAYA HAZIRLANIYOR.
KAYSERİ 03.06.2023, 10:05
Talas Belediyesi’nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ 4 Haziran Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.
İlçenin tarihi güzelliklerini barından Harman Mahallesi Meydanına her ayın 1. ve 3. pazar günü kurulan pazarda birbirinden kıymetli el emeği ürünler alıcılarını bekliyor olacak. Her kurulduğunda büyük ilgi gören pazara bu hafta da vatandaşların adeta akın etmesi bekleniyor.
El işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine kadar pek çok el emeği ürünü vatandaşlarla buluşturacak pazarda, ayrıca ev yemeklerinden, süs eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunulacak.