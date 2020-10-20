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Ekrem Şahin göreve iade edildi
MHP KOCASİNAN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ EKREM ŞAHİN, İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA 13 EKİM 2020’DE YENİDEN GÖREVE GETİRİLDİ.
KAYSERİ 20.10.2020, 17:16
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MHP Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Ekrem Şahin, 14 Kasım 2019 tarihinde hakkında açılan davadan dolayı açığa alınmıştı. Açılan dava sonrası beraat eden Şahin, İçişleri Bakanlığınca 13 Ekim 2020’de yeniden göreve getirildi.
MHP Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Ekrem Şahin’in hakkında açılan dava sonucu açığa alınması üzerine mahkemenin delilleri incelemesi sonucu beraat edilmesine karar vermişti. Dosya içerisinde yer alan belgelerin incelenerek Kocasinan Belediye Meclis Üyesi olarak tekrardan görevine iade edilmesi kararı alındı. Mahkeme kararı sonucu da Şahin, İçişleri Bakanlığı tarafından 13 Ekim 2020 tarihinde yeniden göreve getirildi.
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