Ekinci’den velilere uyarı: "Lütfen okul bahçelerine girmeyin"

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, 2020-2021 eğitim öğretim yılıyla ilgili yaptığı açıklamada öğrenci velilerinden de bu sürece destek beklediklerini söyleyerek, "Lütfen okul bahçelerine girmeyin" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, düzenlediği basın toplantısında 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilişkin açıklamalarda bulundu. Zor bir süreçten geçtiklerini kaydeden Ekinci, "Uzun bir aradan sonra bugün eğitim ve öğretime başladık. Bir süreçten geçiyoruz. Kendimizi büyük bir sınavın baskısı altında hissediyoruz. Şükürler olsun bugün itibariyle Kayseri’mizde 365 tane ilkokulumuz, 334 okul bünyesindeki anaokulumuz ve 7 müstakil anaokulumuz olmak üzere eğitim ve öğretime başladık. Bu sene ki başlangıcımızın bir takım farklılıkları var. Sadece anaokulları ve ilkokullar başladı. Daha sonra bu süreci takip edeceğiz. Bu süreç eğer bu şekilde sorunsuz bir şekilde atlatılırsa Bakanlığımız, bilim kurulunun önerileri ışığında diğer kademelerle ilgili çalışmalarına devam edecek. Velilerimiz bu sene için bir serbestlik içerisindeler. Yani; çocuklarını eğer isterlerse kula gönderiyorlar. Bugün bizim aldığımız sonuçlara göre sınıfların yarısı dolu. Akabinde çocukların eğitim sürecini gözlemledikten sonra diğer velilerimizin de ‘Çocuklarımızı göndereceğiz’ diyeceklerini düşünüyorum. Çünkü okullarımızda bütün önlemler alındı. Kapıdan girişten itibaren, sınıftaki oturuşlarına kadar, maskeleri, dezenfektanlarının hepsi tam olarak sağlandı. Dolayısıyla velilerimizin gönülleri kesinlikle rahat olsun. Gerçekten okullarımız sokaklardan güvenli. Bugün ekibimizle bizde okullarımızdaki bütün bu süreçlere refakat ettiler. Okul idarecilerimizin şuana kadar ciddi çalışmalarını gözlemledim. Hepsine fedakar çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrenci velilerinden de bu süreçte destek beklediklerini dile getiren Ekinci, "Velilerimizin de sürece desteklerini bekliyoruz. Bir takım kısıtlamalarımız var. Okul bahçelerine girmesinler. Tabi ki veli görüşmeleri olacak. Randevulu bir şekilde okullarımızla işbirliği içerisinde çalışsınlar. Çocuklarımızı bu salgın sürecinin olumsuz psikolojisinde de kurtarmamız gerekiyor. Bu manada okullarımızda rehber öğretmenlerimiz sürekli bilgi akışını velilerimize sağlayacaklar. Çocuklarımız bu manada yönlendirilecek. İnşallah kazasız, belasız ve sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim yılı geçiririz. Temennimiz hızlı bir şekilde tüm öğrencilerimizi okullarımıza dahil edeceğimiz huzurlu bir eğitim ortamını sadece ülkemizde değil bütün dünyada sağlarız. Bu salgın belasından biran önce inşallah kurtuluruz. Bugünler için biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Yüz yüze eğitimde eksiklikler olsa da, uzaktan eğitimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" dedi.