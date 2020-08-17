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Ekinci, 16 ilçe Müdürü ile ’Öğretmen Eğitimi’ toplantısı yaptı
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ CELALETTİN EKİNCİ, 16 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İLE 'ÖĞRETMEN EĞİTİMİ' İÇERİKLİ TOPLANTI YAPTI.
KAYSERİ 17.08.2020, 15:46
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, 16 ilçe Milli Eğitim Müdürü ile ’Öğretmen Eğitimi’ içerikli toplantı yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulların açılacağı tarihi açıklamasının ardından Kayseri’deki hazırlıklar da tüm hızıyla sürüyor. İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Kayseri’deki 16 ilçe Milli Eğitim Müdürü ile toplantı gerçekleştirdi. Online gerçekleştirilen toplantıda ilçe Milli Eğitim Müdürleriyle öğretmen eğitimi içerikli görüşmeler yapıldı.
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