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Ekim ayının ilk maharetli elleri bu pazar kuruluyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı meraklılarını ağırlamaya devam ediyor. Her ayın 1. ve 3. pazarı gerçekleşen organizasyon, 3 Ekim Pazar Günü yine hem yeni tanışıklıklara hem de keyifli alışverişlere sahne olacak.

KAYSERİ 01.10.2021, 17:10
Ekim ayının ilk maharetli elleri bu pazar kuruluyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı meraklılarını ağırlamaya devam ediyor. Her ayın 1. ve 3. pazarı gerçekleşen organizasyon, 3 Ekim Pazar Günü yine hem yeni tanışıklıklara hem de keyifli alışverişlere sahne olacak.

Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan ve ilçenin tarihi güzelliklerine sahip Harman Mahallesi Meydanında kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarına bu pazar günü de vatandaşların yoğun ilgisi bekleniyor.

Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği ürünlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunuluyor.

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