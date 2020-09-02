Eğitime bir hayırsever desteği daha

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Talas ilçesine hayırsever Ahmet Gönen tarafından yaptırılacak olan 24 derslikli ilkokul/ortaokulun yapımına ilişkin protokolü imzaladı.

“Ahmet Gönen İlkokulu/Ortaokulu’’ yapımına ilişkin protokol imza töreni Valilik Toplantı Salonunda Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve hayırsever Ahmet Gönen’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Günaydın, törende yaptığı konuşmada, “Hayırseverimize ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Eğitime yapılan yatırımlarla, geleceğimiz olan gençlerimizin iyi koşullarda eğitim-öğretim görmelerinin önünü açıyoruz. Bu hayır işini inşallah en kısa sürede tamamlayıp çocuklarımızın istifadesine sunarız” diye konuştu.

Kayseri’de hep alışık olduğu bir manzarayla karşı karşıya olduklarını ifade eden Vali Günaydın, “Hayırseverlerimizin, kamu kurumlarımızın ve belediyelerimizin katkıları böyle güzel bir tablonun ortay çıkmasına vesile oluyor. Kayseri’mizin her köşesinde hayırseverlerimizin yaptırmış olduğu çok önemli eserler var” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, yapılacak ilkokul/ortaokul hakkında bilgiler vererek, bu tür eserleri Kayseri’mize kazandıran tüm hayırseverlerimize teşekkür etti.

Hayırsever Ahmet Gönen ise Talas ilçesine başka bir hayırsever tarafından yaptırı-lan okulu gezdiğini ve bu projenin aynısını yaptırmak istediğini belirterek, “Okulu en kısa sürede bitirmek için gayret göstereceğiz, bu okulun yapılmasında başta Vali Günaydın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Talas ilçesi Mevlana mahallesine yapılacak olan 24 derslikli ilkokul/ortaokulun yapımına ilişkin protokol Vali Günaydın, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve hayırsever Ahmet Gönen tarafından imzalandı.