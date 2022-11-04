Efeler Ligi 7. hafta: Develi Belediyespor: 0- Türşad: 3

Efeler Ligi’nde mücadele eden Develi Belediyespor, evinde oynadığı maçta Türşad takımına 3-0 mağlup oldu. Efeler Ligi’nin 7. haftasında evinde Bitlis ekibi Türşad’ı konuk eden Develi Belediyespor, müsabakadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Rakibi karşısında istediği oyunu sergileyemeyen Develi Belediyespor ligdeki 5. mağlubiyetini aldı

Salon: Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya xx, Orhan Gül xx

Develi Belediyespor: Caner Pekşen x, Ahmet Samet Baltacı x, Branimir Grozdanov x, Abdullah Çam x, Berkan Eryüz x, Filip Michal x, İbrahim Emet x, Ali Onur Edis x, Furkan Gök x, İan İreredhchenko x, Hamdi Erkan x

Türşad: Vefa Yılmaz xx, Ümit Demir xx, Saadat Bardia xx, Cüneyt Dağçı xx, Marko Vukasinovic xx, Rahmi Çağlar Aksoy xx, Hakan Polat xx, Mika Matheusz xx, İzzet Alp Akkuş xx

Setler:

21-25 (Türşad lehine)

21-25 (Türşad lehine)

15-25 (Türşad lehine)

Süre: 27-26-22 (75 dakika)