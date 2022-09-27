Durumundan şüphelenilen otomobilden uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven timleri Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilen bir otomobilden 3,07 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Talas İlçesine bağlı Mevlana Mahallesi Cemilbaba Caddesi üzerinde Güven Timleri ekipleri; durumundan şüphelendikleri otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda 3,07 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobil sürücüsü E.D. ile otomobilde bulunan M.G. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.