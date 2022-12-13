Dursun Gürlek, ‘Ayaklı Kütüphaneleri’ anlatacak

Talas Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Aylık takvimler halinde devam edecek etkinlikler serisinin Aralık ayındaki ikinci etkinliği ‘Ayaklı Kütüphaneler’ konulu söyleşi olacak.

Araştırmacı yazar Dursun Gürlek’in konuşmacı olarak yer alacağı programa başta öğrenciler olmak üzere vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’de düzenlenecek olan program yarın (14 Aralık Çarşamba) saat 13.30’da başlayacak.

Talas Belediyesinin tüm kültür sanat etkinliklerinde olduğu gibi bu program da ücretsiz olarak takip edilebilecek.