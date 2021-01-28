Dünya Gümrük Günü’nde Başkan Büyükkılıç’a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Kayseri Gümrük Müdürü Salim Bayram ile Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Ekrem Bayrak’ı makamında kabul etti.

Başkan Büyükkılıç, ziyarette yaptığı açıklamada, “Kamu kurumu ve diğer kuruluşlarımızla dayanışma içerisinde üzerimize ne düşüyorsa her zaman yapacağımızı ifade ediyoruz. Biz de dünyanın bir parçası olarak dostlarımızın bu günlerini kutluyoruz. Hakikaten güven duygusu içerisinde değerli müdürümüzün Kayseri’de yaptığı çalışmaları takip ediyoruz. Kamu kurumu ve diğer kuruluşlarımızla dayanışma içerisinde üzerimize ne düşüyorsa her zaman yapacağımızı ifade ediyoruz. Onlar da bu anlayış içerisinde bizlerle iş birliğini sürdürüyorlar” ifadelerini kullandı.

Kayseri Gümrük Müdürü Salim Bayram ise, Dünya Gümrük Günü’nün tarihi seyri hakkında bilgiler vererek, bu kapsamda ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ziyarette, Dünya Gümrük Günü nedeniyle müdürlük olarak kan bağışı yaptıklarını belirten Kayseri Gümrük Müdürü Bayram, 72 personeli ile yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler aktardı. 2020 yılı Haziran ayında iyi bir ivme yakaladıklarını ifade eden Bayram, 2021’de de bu ivmenin sürmesini temenni ederek destek talebinde bulundu.

Ziyaret sonunda Gümrük Müdürü Bayram, günün anısına Başkan Büyükkılıç’a plaket takdiminde bulundu. Plaket takdiminde Başkan Büyükkılıç, Tapduk Emre’nin dergahına eğri odunun girmediği anekdotu ile Yunus Emre’ye atıfta bulunarak kendisine sunulan plaket için teşekkür etti.