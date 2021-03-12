DSİ çalışanlarından Suriyeli mültecilere yardım

DSİ 12. Bölge Müdürlüğü çalışanları tarafından temin edilen yardım malzemeleri Suriyeli mültecilere ulaştı.

DBİ 12. Bölge Müdürlüğü personeli, DSİ GAP Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek verdi. DSİ 12. Bölge Müdürlüğü personelleri tarafından temin edilen bir kamyon yardım malzemesi, Şanlıurfa’ya ulaştırıldı.

Yardım malzemeleri Suriyeli mültecilerin bulunduğu çadır kentte ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.