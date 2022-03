Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Etkinliği ve Sergisi düzenlendi.

Kentte bulunan bir AVM’de düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, down sendromlu öğrenciler, öğretmenler ve velileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, "Özel eğitim gerektiren öğrencilerimizin eğitimlerini en iyi şekilde yapmak için başlangıçta bakanlığımız, il milli eğitim müdürlüğümüz koordinasyonunda ilçemizde de tüm önlemleri almış durumdayız. Eğitim tabi ki çok önemli bir süreç. Ancak özel çocuklarımızın eğitimi kadar onların sosyal hayata hazırlanması, yaşam becerilerini geliştirmesi bir o kadar önemli. Bunun için de ilçe milli eğitim müdürlüğü olarak her ay düzenli bir şekilde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, ailelerimiz ve yaşadığımız toplum içerisinde özel öğrencilerimize yönelik faaliyetler düzenliyoruz. Bunlar içerisinde eğitimler, konferanslar, sosyal faaliyetler, sergiler, atölye çalışmaları. Tabi bugün anlamlı bir gün. Ülkemizde yaklaşık 100 bin tane down sendromlu öğrencimiz var. Bugün tüm paydaşlarımızın işbirliği içerisinde bu çocuklarımıza fırsat tanındığı zaman neler yapılabileceğini göstermek, sizlerle beraber paylaşmak için bu organizasyonu hazırladık" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise engelli ve down sendromluların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar içerisinde olduklarını ifade ederek, "Allah herkesi farklı farklı yaratmış. Ama nihayetinde herkes Allah’ın yaratmış olduğu en şerefli canlı olan insan. Bizler de hizmet etmek için çalışıyoruz. Gerek engelli kardeşlerimizin gerek down sendromluların her birinin hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelen gayret ve çalışmanın içerisindeyiz. Kayserimizde, Kocasinanımızda mutlu yaşamalarını sağlayabilmek için elimizden ne gelebilir, bunu düşünüyoruz. Bütün kurum ve kuruluşlarımızda her daim işbirliğinde var gücümüzle destekçiniziz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapılırken, etkinliğe katılanlar sergiyi gezdi. Öğrenciler de mehteran gösterisi ve mini konser düzenledi.