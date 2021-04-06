Doktor başkandan sağlık mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, sağlığın önemine işaret ederek, “Dünyada yaşanan pandemi süreci bizlere gösterdi ki sağlık en önemli, en değerli varlıklarımızdan birisidir” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayarak, toplumu derinden ilgilendiren bir konu olan sağlığın her zamankinden daha fazla önem kazandığını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, dünyanın pandemi döneminde olduğu süreçte, sağlığın öneminin daha da iyi anlaşıldığını belirterek, şunları kaydetti:

“Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftası, belki de hiç bu kadar öne çıkmamıştır. Çünkü dünya olarak içerisinde bulunduğumuz pandemi durumu, bize sağlığın ne denli önemli olduğunu gösterdi. 1 yılı aşkın süredir hiçbir zaman gündemimizden düşmeyen Kovid-19 pandemisi, kendimize, sağlığımıza daha da dikkat etmemiz gerektiğini, tedbiri, gayreti, mücadeleyi bizlere adeta öğretti. Bu kazanımlardan hareketle sağlık konusunda bundan sonraki hayatımızda belki de en büyük farkındalığı yaşayacağız. Belki de sağlık konusunda bu bize bir fırsat olacak ve sağlığımıza daha da özen göstereceğiz. Yaşadığımız süreçte pandeminin boyutlarını gerek şehrimizde gerekse ülkemizde büyütmemek için gereken dikkati ve özeni göstermeliyiz. Pandemi şartlarında tedbir yorgunluğuna düşmemeli, birbirimizi düşenerek kurallara uymalıyız.”

Başkan Büyükkılıç, ayrıca sağlıklı olma gayretinin bir vatandaşlık sorumluluğu olduğunu, bir ülkenin en büyük sermayesinin sağlıklı insan sayılabileceğini de belirterek, “Sağlıklı nesiller ve insan faktörü bir ülkenin en değerli, en önemli sermayesidir. Sağlıklı toplumlar insanını, ülkesini geleceğe taşır. Sağlıklı toplumlar ülkesiyle beraber ayakta kalır ve gelişir. Güçlü bir ülke, faydalı bir toplum olabilmek için sağlıklı olmak şarttır. Bu düşünceden hareketle sağlıklı olma gayreti aslında her birimiz için birer vatandaşlık sorumluluğudur diyebiliriz. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak sporu, sağlığı önceleyen çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda özveri ile gayret içerisindeyiz. Bu anlayış ile sağlığımızı önemseyelim ve önceleyelim. Başta Kayserili hemşehrilerim olmak üzere milletimizin ve tüm insanlığın Dünya Sağlık Günü ile Sağlık Haftası’nı kutluyor, sağlık ve esenlik diliyorum. Sağlıcakla kalın" şeklinde konuştu.