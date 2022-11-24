Doktor Başkan’dan sağlık için gilaburu tavsiyesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, doktor bir belediye başkanı olarak kalp sağlığından, böbrek taşlarına kadar vücuda sağladığı şifaları saymakla bitmeyen gilaburu tüketilmesini tavsiye etti.

Sık sık sabah yürüyüş sporu yaparak sağlıklı ve zinde kalmaya çalışan ve bunu kamuoyuyla paylaşarak vatandaşlara da tavsiye eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, spor ve sağlık konusuna yönelik bireysel olarak teşvik edici faaliyetleri ile gündeme geliyor. Kayseri’de meyveleriyle ve eşsiz sağlık değeriyle ‘Kırmızı Altın’ diye nitelendirilen Gilaburu şifa kaynağı olarak dikkat çekerken, Başkan Büyükkılıç, doktor kimliği ile bu mevsimlerde şifa kaynağı gilaburunun tüketilmesini tavsiye etti.

Bu çerçevede sosyal medya hesabından sağlıklı yaşam tavsiyesini kamuoyuyla paylaşan Büyükkılıç vatandaşlara, Kayseri’nin ünlü meyvesi olan gilaburunun suyunun içilmesini önerdi. Başkan Büyükkılıç paylaşımında şunlara yer verdi:

“Bu paylaşımım aynı zamanda bir doktor tavsiyesidir. Soğuk kış günlerine daha sağlıklı girmek için hasadını yapıp kilerlerimizde sakladığımız şifa kaynağı gilaburu meyvesini artık sakladığımız yerlerden çıkarıp suyunu içmenin tam zamanı.”

Kayseri’nin Bünyan ve Akkışla ilçeleri ile çevre ilçelerde yetişen Gilaburu meyvesi ve yüksek miktarda C vitamini içeren Gilaburu suyu birçok hastalığa iyi geliyor.