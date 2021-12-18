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Doktor Başkan, Acil Oryantasyon Eğitimi Günleri’nde meslektaşlarıyla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 4. Kayseri Acil Oryantasyon Eğitimi Günleri’nde doktor meslektaşları ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, “Biz sağlık için varız, biz insanlar ve hizmet için varız. Sağlık çalışanlarımızla ilgili her türlü çalışmaları yaptık” dedi.

KAYSERİ 18.12.2021, 13:29
Doktor Başkan, Acil Oryantasyon Eğitimi Günleri’nde meslektaşlarıyla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 4. Kayseri Acil Oryantasyon Eğitimi Günleri’nde doktor meslektaşları ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, “Biz sağlık için varız, biz insanlar ve hizmet için varız. Sağlık çalışanlarımızla ilgili her türlü çalışmaları yaptık” dedi.

Kayseri Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kutay Taşdemir, Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. İlhan Şahin ve doktor ile sağlık personelleri katıldı.

Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve açılış konuşmaları ile başlayan 4. Kayseri Acil Oryantasyon Eğitimi Günleri’nde Başkan Büyükkılıç da doktor meslektaşlarına seslendi.

Bir doktor yaklaşımı ile şehri geleceğe taşıyacak çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizi sahiplenebilir bir konum ve duruma getirebilmek için bir doktor yaklaşımı ile bu şehre sahip çıkıp geleceğe taşıyacak şekildeki ekibimiz ile birlikte çalışmalar yapıyoruz. Gerek imar, gerek sosyal, gerek kültür ve turizm boyutuyla her yönüyle gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi.

“SİZ İNSANLIĞA HİZMET EDİYORSUNUZ”

Büyükkılıç, Kayseri’nin sağlık altyapısı açısından iyi bir noktada olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

“Gurur duyacağımız bir üniversitemiz ki aşı konusunda yaptığı çalışmalar ile sizlere minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Kayserimizin hep pozitif anılması için böyle güzel çalışmalara ihtiyacın olduğunu paylaşmak istiyorum. Çünkü siz insanlığa hizmet ediyorsunuz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesinin en güzel çalışmasını, örneğini sergiliyorsunuz. Yine Şehir Hastanemiz, 1600 yataklı bizim gururumuz, bölge hastanesi olarak, sadece Kayserimize değil, çevresindeki 8 şehre hitap eden, dışarıdan gelenlere Kayserimize sağlık alanındaki bu başarılı alt yapı ile birlikte en güzel hizmetleri verdiğini bilmekteyiz. İki tıp fakültemiz de ayrıca bizi doktor olarak keyiflendiriyor. Üçüncü tıp fakültemizin de en kısa zamanda hayata geçmesini temenni ediyoruz.”

Kayseri’de gençlere yönelik, spora ve kültürel alanlardaki çalışmalardan da bahseden Başkan Büyükkılıç, “Bütün bu güzelliklere, amacımız şehrimizin bilimsel, kültürel ve zenginlikler yönüyle her alanda olumlu olarak anılmasını sağlamaktır. Biz sağlık için varız, biz insanlar ve hizmet için varız. Sağlık çalışanlarımızla ilgili her türlü çalışmaları yaptık. Pandemi sürecinde ne istediler ise yaptık, HES kodunu ilk uygulana Türkiye’de bir belediye olmanın onurunu, gururunu yaşadık” diye konuştu.

Büyükkılıç, bu güzel şehri geleceğe taşımanın onurunu yaşadıklarını belirterek, “Biz sizler için var, böyle güzel tabloyu görmekten gurur duyuyoruz. Umarım doktorlarımıza çok faydalı olacaktır” dedi.

4. Kayseri Acil Oryantasyon Eğitimi Günleri’nde alanında uzman doktorlar, kırmızı alan hastalarına yaklaşım, hasta yönetimi, acilde güncellemeler ve özel acil durumlar gibi alanlarda oturumlar gerçekleştirdi.

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