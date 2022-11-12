Doğutürk: "12 Kasım Doğu Türkistan’ın hürriyetinin yegane tapusudur"

Hür Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Sadullah Doğutürk, 12 Kasım 1933 Doğu Türkistan İslam Cumhuriyetinin ve 12 Kasım 1944 Doğu Türkistan Cumhuriyetinin Kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Doğu Türkistan’ın 18. yüzyıldan bugüne kadar Çin’in mütemadiyen istila ettiği Müslüman Türk’ün yaşadığı topraklar olduğuna değinen Başkan Doğutürk, 1949 yılında Komünist Çin tarafından işgal edilen Türkistan’ın 1955’de resmî olarak Çin’in otonom bölgesi ilan edildiğini ve Doğu Türkistan’ın hâlen işgal altında olduğunu söyledi.Müslüman Türk Milletinin bağımsızlığı için mücadelesini hiç bırakmadan 1949’dan beri sürdürdüğünü dile getiren Başkan Doğutürk; "Bugün 12 Kasım. 1933’te Doğu Türkistan İslam Cumhuriyetinin ve tekrar yine 12 Kasım 1944’te Doğu Türkistan Cumhuriyetinin Kuruluşunun yıl dönümü. Bu çifte cumhuriyetimiz, Doğu Türkistan hürriyet hareketinin meşruiyetini, haklılığını ispatlayan yegane tapusudur. Kaşgar’da 12 kasım 1933’te kurulup yıkılan cumhuriyetimiz, tekrar 12 kasım 1944’te Gulca’da kurulmuştur ve tekrar Rus ve Çin işbirliği ile 1949’da Çin işgaline geçmiştir. O günden bugüne milletimizin hürriyet inancında hiçbir değişiklik olmadığı gibi Türkistan’ın bağımsızlığına kavuşacağına inancımız tamdır.Bugün dernek olarak, 12 Kasım 1933’te ve 1944’te kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyetlerimizin fedakar temsilcileri ve mücahitlerinin aziz ruhları için Kuran-ı Kerim hatmi gerçekleştirdik. O kahramanları anarken yaptıkları fedakarlıkları ve Doğu Türkistan’ın Hürriyet davasını bugünlere taşıyan büyüklerimizi gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" dedi.