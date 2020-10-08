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Doğumdan sonra ağlamayan ve moraran bebek hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı
KAYSERİ'DE DOĞUMDAN SONRA AĞLAMADIĞI VE MORARDIĞI FARK EDİLEN BEBEK, HAVA AMBULANSI İLE KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ'NE KALDIRILDI.
KAYSERİ 08.10.2020, 11:58
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Kayseri’de doğumdan sonra ağlamadığı ve morardığı fark edilen bebek, hava ambulansı ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Yahyalı Devlet Hastanesi’nde normal doğumla dünyaya gelen bir bebeğin ağlamadığını ve morardığını fark eden doktorlar müdahale etti. Oksijen alabilmesi için solunum desteği verilen bebeğin Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilmesi için, Kayseri merkezden hava ambulansı talep edildi.
Kuvöze konulan bebek, hava ambulansı ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı.
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