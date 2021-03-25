banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Lille'den Burak Yılmaz için Türkçe paylaşım!
Lille'den Burak Yılmaz için Türkçe paylaşım!
Altın fiyatları yükselişe geçti... Gram altın, ons altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları yükselişe geçti... Gram altın, ons altın, çeyrek altın ne kadar?
19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti
19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti
Çanakkale'de bitcoin ile kumpir satışı başladı
Çanakkale'de bitcoin ile kumpir satışı başladı

‘Doğrusu Tasarruf’ kısa film yarışmasının birincilerine ödüllerini Çandıroğlu verdi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Doğrusu Tasarruf’ kısa film yarışmasının su tasarrufu konusunda, ‘Benim Adım Su’ isimli kısa film ile birinci olan Kayserili öğrenci ve öğretmenlere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu tarafından verildi.

KAYSERİ 25.03.2021, 16:12
3
‘Doğrusu Tasarruf’ kısa film yarışmasının birincilerine ödüllerini Çandıroğlu verdi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Doğrusu Tasarruf’ kısa film yarışmasının su tasarrufu konusunda, ‘Benim Adım Su’ isimli kısa film ile birinci olan Kayserili öğrenci ve öğretmenlere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu tarafından verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu’nun makamında düzenlenen ödül törenine projede birinci olan öğrenciler, öğretmenler ve basın mensupları katıldı. 81 ilin katıldığı yarışmada elde edilen birinciliğin büyük bir başarı olduğunu söyleyen Bilal Yılmaz Çandıroğlu, “Birleşmiş Milletlerin ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ doğrultusunda su, açlık gibi konularda yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, bakanlığımızın da yapmış olduğu çalışma sonucu, suyun önemine, su kaynaklarını ve durumuna dair yapılan ‘Su’ temalı küçük video yarışması vardı. Bu video yarışmasında ilimizden katılan yarışmacılarımız birinci oldular. Öncelikle ben emeği geçen bütün arkadaşları kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Bu yarışmaya 81 ilimizin tamamından bir katılım sağlandı. Bu manada da ciddi bir başarı bence. Hem öğretmen arkadaşlarımızın suyun önemine hem de ayrıca sanatsal yönde ne kadar başarılı olduklarının da bir göstergesi. Tekrar bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Benim Adım Su kısa filminin senaristi ve yönetmeni olan Müzik Öğretmeni İsmail Köse de, “Öncelikle Kayseri İl Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Yılmaz Çandıroğlu’na bizlere tüm imkanları sunarak, destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Biz de bu imkanları, destekleri ve çabaları boşa çıkarmamak adına bir gayret gösterdik ve Öncelikle Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü en iyi şekilde temsil ettik. Tüm ekip arkadaşlarımı ve öğrencilerimi kutluyorum” dedi.

Kayseri’de öğrencilere verilen önemden dolayı şanslı olduğunu söyleyen Lise öğrencisi Kıymet Çuhadar ise, “Kısa filmimizde suya hayat verdim. Başta İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere tüm müdürlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim. Böylesine öğrencilere önem verilen bir şehirde yaşadığım için çok şanslıyım. İçinde bulunduğumuz güncel ve küresel sorunla ilgili insanlarda farkındalık oluşturmak amacıyla bu projede ve bu görevde bulunarak bu başarıyı elde ettiğim için çok mutluyum. Tekrardan İl Milli Eğitim Müdürümüz ve öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından Bilal Yılmaz Çandıroğlu tarafından yarışmacılara ödülleri takdim edildi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu