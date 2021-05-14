Doğan Alemdar, Ümit Milli Takıma çağrıldı

Hes Kablo Kayserispor’un genç kalecisi Doğan Alemdar, Ümit Milli Takımına davet edildi.

Ümit Millî Takımı 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesi, hazırlık kapsamında 2 Haziran 2021 Çarşamba günü Ukrayna U21 Milli Takımı ile İstanbul’da oynayacağı özel maçın aday kadrosu açıklandı. Aday kadroda Hes Kablo Kayserispor’dan genç kaleci Doğan Alemdar davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 19 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00’da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak. Ümit Millî Takımımızın Ukrayna maçı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Berke Özer (KVC Westerlo)

Defans: Serdar Saatçi (Beşiktaş A.Ş.), Furkan Bayır (Menemenspor A.Ş.), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Melih Altıkulaç (Olympique Lyon), Bünyamin Balcı (Fraport-TAV Antalyaspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü)

Orta Saha: Erkan Süer (Turgutluspor), Abdussamed Karnuçu (Tarsus İdman Yurdu), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Efe Tatlı (Fatih Karagümrük A.Ş.), Eren Karadağ (Pazarspor), Muhammed Gümüşkaya (Beypiliç Boluspor), Erkan Eyibil (1.FSV Mainz 05), Burak İnce (Altınordu), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Yunus Akgün (Adana Demirspor A.Ş.), Muhammed Egemen Pehlivan (Fatih Karagümrük A.Ş.), Batuhan Kör (Bursaspor), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor)

Forvet: Enis Destan (Altınordu), Mohamed Zeki Avcı (Stade Lausanne-Ouchy), Ali Akman, Rahmi Anıl Başaran (Royal Hastanesi Bandırmaspor)