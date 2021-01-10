Doğan Alemdar 3 maçta gol yemedi
Hes Kablo Kayserispor’un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar kalesini gole kapattı.
Hes Kablo Kayserispor’un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar kalesini gole kapattı.
Süper Lig’in 18. haftasında Yeni Malatyaspor’u konuk eden Hes Kablo Kayserispor Dimitrios Kolovetsios attığı gollerle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılırken kaleci Doğan Alemdar gol yemeden maçı tamamladı.
Sarı Kırmızılı takımın 18 yaşındaki file bekçisi bu sezon oynadığı maçlarda 3.kez kalesini gole kapattı. İlk olarak Trabzonspor ile Kayseri’de oynanan maçta görev alan Doğan Alemdar, 0-0 biten maçta kalesini gole kapatmıştı. Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında da gol yemeyen Doğan Alemdar, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarında 2’şer gol yemişti.
Doğan Alemdar’ın bu sezon Süper Lig’de oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:
Kayserispor-Trabzonspor 0-0
Antalyaspor-Kayserispor 2-0
Kayserispor-Beşiktaş 0-2
Denizlispor-Kayserispor 0-1Kayserispor-Y.Malatyaspor 1-0
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Galatasaray
|17
|33
|3. Fenerbahçe
|16
|32
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|17
|30
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Malatyaspor
|17
|21
|13. Rizespor
|16
|20
|14. Göztepe
|17
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Kasımpaşa
|16
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|16
|15
|20. Denizlispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|17
|15
|20. Huesca
|17
|12