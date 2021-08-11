Doğal ürünlerle kilonuzu belirlemeniz mümkün

Kayseri’de 20 yıldır Aktarcılık yapan Mehmet Korkusuz, doğal ürünlerle vatandaşların kilolarını belirlemelerinin mümkün olduğunu ifade ederek; “Kilo problemi için 15-20 çeşit ürünle karışım yapıyoruz” dedi.

15-20 çeşit bitkiyle karışım yaparak vatandaşların kilo problemlerini çözdükleri söyleyen Aktar Mehmet Korkusuz, “Zayıflama ürünleri yapıyoruz. Yüzde 100 kesin çözüm. Kendimizin yapmış olduğu karışımlar var. Kilo problemi için 15-20 çeşit ürünle karışım yapıyoruz. Kiraz sapı, sinameki, mısır püskülü, açlık otu ve yeşil çay bu yapmış olduğumuz karışımın en önemli bitkileri. Bu bitkiler başta olmak üzere 15-20 çeşit bitkiyle karışım yaparak, zayıflamak isteyen müşterilerimize veriyoruz. Bu karışımımızın fiyatı kilosunu 100 TL’ye yapıyoruz. Bu ürünlerin kullanımı ise kişinin kendi isteğine bağlı vatandaşlarımız isterse sabah kahvaltı yapmadan önce bir kase yoğurtun içine bir tatlı kaşığı bu karışımımızdan koyarak karıştırıp yiyebilir. Bunu sabah, öğle, akşam isteğe bağlı olarak 3 öğün yapabilir. Aynı şekilde bu ürünü çay şeklinde de tüketebilir. Yine aç karnına suya bir çay kaşığı katıp, 15 dakika dinlendirdikten sonra bir su bardağı içmekte fayda var. Bununda yine aynı şekilde 3 öğün olarak içebilirler” dedi. Kilo almak isteyen vatandaşlar için de kesin çözümün pekmezlerde olduğunu dile getiren Korkusuz sözlerine şu şekilde devam etti;

“Kilo almada ise genellikle pekmezleri öneriyoruz. Keçiboynuzunun özü değil de pekmezini içmelerinde fayda var. Bu ürünlerimizi yüksek yaylalardan getiriyoruz. Köyde üreticilerin bizzat doğal olarak yaptığı ürünleri getiriyoruz. Tadına bakarak alıyoruz. Bu ürün demir eksikliğine birebirdir ve artı olarak yüzde 100 kilo aldıran bir üründür. Keçiboynuzu pekmezi, tut pekmezi, karadut pekmezi bu ürünler kilo aldırır. Bitki olarak keçiboynuzu diyebiliriz. Keçiboynuzu kansızlığı giderir. Kilo almak isteyen vatandaşlarımıza genellikle pekmezleri öneriyoruz. İştah açıcı ürünlerimizde var. Altın otu ve okaliptüs bitkileri de iştah açıcı özellikleriyle ön plana çıkıyor.”