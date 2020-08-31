Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı Kayserililerin ilgi odağı oldu
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN TÜRKİYE’DE İLK VE TEK OLAN PROJELERİNDEN 'DOĞAL ÜRÜNLER BAHÇESİ VE PAZARI' TAMAMEN ORGANİK ÜRÜNLERİYLE VATANDAŞLARIN İLGİ ODAĞI OLDU.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ilk ve tek olan projelerinden ’Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’ tamamen organik ürünleriyle vatandaşların ilgi odağı oldu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki, Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’yla vatandaşlara organik beslenme fırsatı sunuyor. Doğal Ürünler Pazarı, hafta sonu sağlıklı beslenmek isteyen Kayserililer tarafından rağbet gördü. Doğal ürünleri ve fiyatlarıyla müşterilerini daima memnun eden Doğal Ürünler Pazarı, hemen yanı başında bulunan üretim bahçelerinden doğal ve organik beslenmek isteyen tüketicilere çarşamba, cumartesi ve pazar günleri 08.00 -18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Doğal Ürünler Pazarı’nda; Domates, biber, patlıcan, reyhan, tere, nane, marul, maydonoz, semizotu, ekşimen, sumak, dere otunun yanı sıra menengiç, biberiye, ekinezya, adaçayı ve karpuz, kavun çilek, üzüm ,acur ,kelek, kabak gibi ürünler bulunuyor.
|İmsak
|04:52
|Güneş
|06:23
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
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|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
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|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25