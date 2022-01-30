banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
ABD’de “Bombogenesis” alarmı
ABD’de “Bombogenesis” alarmı
Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk mesaj!
Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk mesaj!
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Hurda araçlar toplatılıyor
Hurda araçlar toplatılıyor

Doğa dostu başkandan çevreci hamleler

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın çevreye verdiği önem doğrultusunda çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında evsel nitelikli katı atık ve tıbbi atıkların toplanıp bertaraf edilmesi yönünde çalışmalar yürütürken, hava kirliliği ile mücadele kapsamında ise 100 ton kaçak kömüre el koyarak imha etti.

KAYSERİ 30.01.2022, 12:23
Doğa dostu başkandan çevreci hamleler

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın çevreye verdiği önem doğrultusunda çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında evsel nitelikli katı atık ve tıbbi atıkların toplanıp bertaraf edilmesi yönünde çalışmalar yürütürken, hava kirliliği ile mücadele kapsamında ise 100 ton kaçak kömüre el koyarak imha etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri için doğa dostu çalışmaları ve gelecek nesillere güvenli, doğa dengesinin bozulmadığı bir şehir inşa etmek için bütün birimleri ile koordineli şekilde çalışmaları sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2021 yılında evsel ve tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi işlemlerinde 360 bin ton evsel nitelikli katı atığın yanı sıra 630 sağlık kuruluşunda 2 bin 396 ton tıbbi atık toplayıp, bertarafını sağladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde Elektrik Üretiminde Kurulu Gücü 5.7 Mw‘tan 11.7 Mw’a çıkartılarak 39 milyon Kw Elektrik Üretimi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ilçelerde oluşan atıkların düzenli depolama tesisine taşınması amacıyla araç filosuna, 4 adet çekici ve 4 adet semitrey dahil etti. Evsel Nitelikli Katı Atık Yönetimi konusunda ilçe belediyelerini de yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Kocasinan ve Talas ilçesine çekici ve semitrey, Yahyalı, İncesu ve Melikgazi ilçelerine semitrey tahsis ederken, ilçe belediyelerinin talepleri doğrultusunda çöp toplama alanlarında rehabilitasyon çalışmaları yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama tesisinde atıkların bertarafı esnasında oluşan metan gazı elektrik enerjisine dönüştürülürken, elektrik üretimi esnasında ortaya çıkan sıcak su ile de 10 bin metrekare kapalı alana sahip sera ısıtılarak yıllık 500 ton domates üretimi gerçekleştirildi. Öte yandan park ve bahçelerin budama ve bakımından geriye kalan 200 ton bitkisel atık tesiste işlenerek kompost üretimi yapıldı. Hizmet Binalarında Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak Sıfır Atık Belgesi hak kazanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, talep eden kurumlara sıfır atık kutusu temininde bulundu.

Hava kirliliği ile mücadele kapsamında 1 yılda 100 ton kaçak kömüre el konularak imha edilirken, 630 sağlık kuruluşunda 2 milyon 396 bin 65 ton tıbbi atık toplanıp bertarafı sağlandı. Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 2021 yılında 32 adet ÇED Raporu Görüşü hazırlanırken, İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmalarına da başlandı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11