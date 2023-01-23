Doğa, Bilim ve Kültür Temalı Sergi Açıldı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği işbirliğinde ’Modern Fotoğrafçılıkta Bilim Gezi ve Doğa’ fotoğrafları sergisi açıldı.

Kayseri Güzel Sanatlar Galerisi’nde farklı temalarla Lukas Synek, Sarka Bejdova ve Petr Jan Juracka tarafından çekilen toplam 47 fotoğrafın bulunduğu sergi, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve davetlilerin katılımıyla açıldı. Serginin açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun; "Bugün Çek Büyükelçiliği ve müdürlüğümüz işbirliği içerisinde doğa, bilim ve gezi temalı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Büyükelçi Erciyes Dağı’nı çok seviyor, kayak için Erciyes Dağı’na geliyor. Bundan dolayı şehrimizi de çok seviyor. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da bu serginin oluşmasında istişarelerimiz oldu. Gerçekten fotoğraflara baktığımız zamanda çok çarpıcı fotoğrafların olduğunu gördük. Bizler de ev sahibi olarak bu serginin burada açılmasından dolayı memnunuz. Farklı ülkelerden ve ülkemiz de dahil olmak üzere fotoğraflar var. Mikroskobik çekilen fotoğraflar var. O açıdan tema olarak birbirinden farklı ve çarpıcı fotoğraflar. Sergimiz 10 Şubat’a kadar açık olacak. Ziyaretçilerimizi bu güzel sergiyi görmeye davet ediyorum. Her fotoğrafa baktığınız zaman çarpıcı hissi hissedebiliyorsunuz" dedi.

Kayseri ile dostane ilişkilerinin bulunduğunu ve sık sık Erciyes’e kayak yapmaya geldiğini aktaran Büyükelçi Vacek ise; "Kayseri çok dostane bir şehir olduğu için birçok kez bulundum. Burada çok dostane ilişkilerim var yerel yetkililerle. Aynı zamanda Kayseri için şöyle bir şey diyebilirim; Kayseri turizmin merkezi sayabiliriz. Özellikle kışın Erciyes Dağı’ndan ötürü çok fazla gelen ve giden kişiler oluyor. Kendim de dahil olmak üzere Erciyes Dağı’na geliyorum. Erciyes Dağı’na kayak yapmaya geliyorum devamlı. Bu sergiyi birçok yerde sergilemek istedik. Buradaki yetkililerle işbirliği yaparak buradaki insanlara da göstermek istedim. Atatürk Evi gibi güzel bir yerde sergiyi yapmayı kaçırmak istemezdim" ifadelerini kullandı.

47 fotoğrafın bulunduğu sergi 10 Şubat’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.