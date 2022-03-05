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Doç. Dr. Gökhan Bolat: ”Savaşın sebebi; Ukrayna’nın NATO ile Rusya arasında bir güç mücadelesine dönüşmesidir”

Kayseri Küçük Millet Meclisi Mart ayı toplantısında ’Ukrayna-Rusya Savaşı ve Türkiye’ye Etkileri’ başlığı ele alındı. Toplantıda konuşan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Bolat, ”Savaşın sebebi Ukrayna’nın NATO ile Rusya arasında bir güç mücadelesine dönüşmesidir” dedi.

KAYSERİ 05.03.2022, 16:35
Doç. Dr. Gökhan Bolat: ”Savaşın sebebi; Ukrayna’nın NATO ile Rusya arasında bir güç mücadelesine dönüşmesidir”

Kayseri Küçük Millet Meclisi Mart ayı toplantısında ’Ukrayna-Rusya Savaşı ve Türkiye’ye Etkileri’ başlığı ele alındı. Toplantıda konuşan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Bolat, ”Savaşın sebebi Ukrayna’nın NATO ile Rusya arasında bir güç mücadelesine dönüşmesidir” dedi.

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının moderatörlüğünü Adnan Evsen yaptı. Toplantının konuğu olan Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Bolat; ‘Ukrayna-Rusya Savaşı ve Türkiye’ye Etkileri’ başlığıyla meclis üyelerini bilgilendirdi. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yeni bir nedenle başlamadığını, geçmişten gelen bir sürecin devam ettiğini söyleyen Doç. Dr. Bolat, “24 Şubat 2022’deki süreç geçmişteki bütün süreçlerin devamıdır. 1987 yılının orta menzilli füzelerin azaltılması anlaşmasına ek olarak 2011 yılında yine ABD ve Rusya arasında bir anlaşma imzalanıyor. Burada da stratejik silahların azaltılması yönünde bir anlaşma imzalanıyor ve anlaşma 10 yıl boyunca devam ediyor. 10 yılın sonunda 2021 yılında anlaşma sona eriyor. 2 devlet arasında bu anlaşma uzatılıyor ancak 1987 yılındaki sözleşmeden ötürü 2010 yılından sonra bu iki devletin birbirini suçlamasına neden oluyor. Çünkü burada 2 şey ortaya çıkıyor. Birincisi Çin’in artık önemli bir güç olarak ortaya çıkmaya başlaması ve 11 Eylül’den sonra Orta Doğu’da başlayan ABD işgalleri. Bir diğeri de ABD’nin Rusya tehdidine karşı Avrupa’daki ülkelere asker yerleştirmesi ve buradaki füze sayısını artırmasıdır. Şöyle düşünün ki; Estonya, Litvanya, Ukrayna gibi aşağı doğru bir çizgi çekelim. Burayı sınır kabul ettiğimizde Rusya bunun sağ tarafına ABD de sol tarafındaki cepheye ciddi oranda orta menzilli füze konuşlandırmaya başlıyorlar. Bir süre sonra Rusya 1987’de imzaladığı anlaşmanın kendisine hiçbir fayda getirmediğini görüyor. Çünkü ABD silahlanmaya devam ediyor. Ancak ABD Trump döneminde bu anlaşmadan çekiliyor ve Rusya’ya diyor ki; ‘ben burada istediğim kadar asken konuşlandırabilirim.’ Dolayısı ile iki ülke arasında ciddi oranda bir gerginlik meydana gelmişti’ ve bu da savaşın bir nevi göstergesiydi” ifadelerini kullandı.

Savaşın sebeplerinden birinin NATO’nun Doğu’ya doğru ilerleyişini durdurmamasının olduğunu ifade eden Bolat, “2021 Ağustos’unda Brüksel’de NATO zirvesi yapıldı. NATO zirvesinde 2 şey ön plana çıktı. Birincisi 2021 yılında hazırlanamaya başlayan ve 2030 vizyonunu içeren bir rapor ki bu rapora baktığımızda gelecek için birliktelik vizyonunu içeriyor. İkincisi de Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO üyeliğinin destekleneceği belirten bir ifade geçiyor. Bu Rusya açısından NATO ve ABD’nin kendisine verdiği sözleri tutmaması anlamına geliyordu. NATO tarafınca da Rusya, eski Sovyet günlerine döndüğü için buna karşı bir önlem alınmalıydı. Dolayısı ile Ukrayna’da yaşananlara baktığımızda Ukrayna mağdur, Rusya işgalci gibi algılıyoruz. Ancak bu tür konularda herkesin kendi perspektifine odaklanmamız gerekiyor. Yani Rusya’nın Ukrayna’ya uyguladığı operasyonun sebebi, birinci olarak NATO’nun doğuya doğru genişlememe sözünü tutmamasıdır. İkinci olarak da Ukrayna’nın NATO ve Rusya arasında bir güç mücadelesi haline gelmesidir” diye konuştu.

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