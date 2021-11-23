Diş Hekimleri Günü kutlandı

22 Kasım Diş Hekimleri Günü, Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde, düzenlenen programla kutlandı.

Kutlama programına, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Halit Baykan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Serhat Koyuncu, Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Kazım Coşkun, hastane idarecileri, diş hekimleri ve sağlık çalışanları katıldı. Konuşmasına pandemi sürecinde sahada hizmet veren diş hekimlerine teşekkür ederek başlayan İl Sağlık Müdürümüz Benli; “Pandemi süresince sahada ve filyasyonda en büyük destekçilerimiz siz diş hekimlerimiz oldu. Diş hekimlerimiz sayesinde sahada etkili ve kaliteli çalışmalar yaparak pandemiyi yönetmeyi başardık. Bu vesile ile tüm diş hekimlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah pandeminin bittiği günleri de en kısa sürede görmek nasip olur” dedi. Ağız ve diş sağlığının önemine de değinen İl Sağlık Müdürümüz Benli; “Ağız ve diş sağlığı bilindiği gibi vücudumuzda çok önemli bir sağlık alanını oluşturuyor. Bu yüzden ağız ve diş sağlığı hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı için önemli. Bulaşıcı hastalıkların birçoğu ağız ve diş sağlığı yoluyla bulaşabilmektedir. Özellikle ilkokullarda koruyucu hekimlik bazında olaya baktığımızda, çocuklarımıza diş fırçalama alışkanlığını kazandırmak adına çalışmalar yapıyoruz. Diğer taraftan dinimizde de ağız ve diş sağlığına çok büyük önem verilmektedir. Peygamber efendimizin de bu konuda ’Ümmetime veya insanlara zor gelmeyeceğini bilseydim, onlara her namaz vaktinde misvakla dişlerini temizlemelerini önerirdim’ şeklinde hadis-i vardır” dedi.

Konuşmasının sonunda Turkovac için çağrı yapan Benli “Bilindiği gibi şehrimizin gururu Erciyes Üniversitemizin yapmış olduğu Turkovac aşımızın gönüllü çalışmaları devam ediyor. Özellikle Organize Sanayi Bölgesinde çalışan gençlerimizi ve öğrencilerimizi Şehir Hastanemiz ve Erciyes Üniversitesine kurulan Turkovac aşı merkezlerine davet ediyorum” ifadelerini kullandı.