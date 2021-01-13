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Direksiyon hakimiyeti kaybolan tır yan yattı
Kayseri’de yağan yağmur sonrasında kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yan yattı.
KAYSERİ 13.01.2021, 16:43
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Kayseri’de yağan yağmur sonrasında kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yan yattı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri-Niğde karayolu İncesu ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada kireç taşı yüklü tır, yağan yağmurun kayganlaştırdığı yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yan yattı. Meydana gelen kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, tırın dorsesinde bulunan kireç taşları yola savruldu.Yetkililer kaza ile ilgili işlem başlattı.
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