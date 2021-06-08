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Direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyonet refüje girdi: 1 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin refüje girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

KAYSERİ 08.06.2021, 08:52
Direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyonet refüje girdi: 1 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin refüje girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 GU 017 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp güvenlik bariyerlerine çarptı. Kazada, kamyonette maddi hasar oluşurken, sürücüsü de yaralandı. Yaralı sürücü, sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Kamyonette çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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