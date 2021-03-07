Dinamik Denetim Modeli Kapsamında Denetimler Gerçekleştirildi

Dinamik Denetim Modeli Kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ile İl Müdür Yardımcısı Sami Yılmaz, gıda kontrolör ekiplerinin denetimine katıldı.

İç İşleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelge ile Kontrollü Normalleşme Döneminde Dinamik Denetim Modeli temel esasları kapsamında gıda denetimleri başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin’in eşlik ettiği denetimde, teknik personeller birçok işletmeyi gezerek kontrollü normalleşme döneminde alınması gereken tedbirlerle ilgili denetim faaliyetinde bulundu.

Yapılan denetimde Şahin, "Normalleşme döneminde daha yoğun bir denetim modeline geçiyoruz. Birlikte yapacağımız fedakarlık ve hassasiyetle temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak bu süreci inşallah tez zamanda atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Gıda Kontrol ekipleri tarafından genel ve özel hijyen kurallarına uyulması, maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması, ürünlerin tüketicilere sunumu esnasında muhafaza koşulları ve hijyen koşullarının sağlanması amacıyla kontrol ve denetimler gerçekleştirildi. Yapılan resmi kontrollerde işletmelerde personel ve işletme sahiplerine COVİD-19 virüsü tedbirleri ve işletme içi salgın planı hakkında bilgilendirme yapıldı.