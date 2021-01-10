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Dimitrios Kolovetsios ilk golünü attı
Hes Kablo Kayserispor’un Yunan futbolcusu Dimitrios Kolovetsios ilk golünü attı.
KAYSERİ 10.01.2021, 14:50
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Hes Kablo Kayserispor’un Yunan futbolcusu Dimitrios Kolovetsios ilk golünü attı.
Hes Kablo Kayserispor’un Yunan futbolcusu Dimitrios Kolovetsios, Ligin 18.haftasında Kadi Has Stadı’nda oynanan ve 1-0 sona eren Yeni Malatyaspor maçında takımının tek golünü attı. Yeni Malatyaspor maçında 90 dakika sahada kalan Dimitrios Kolovetsios, müsabakanın 10.dakikasında gol atarak takımını öne geçiren isim oldu.Attığı gol sonrası büyük sevin yaşayan Dimitrios Kolovetsios, bu sezon Sarı Kırmızılı forma ile 15 maçta görev yaptı.
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