Dimitrios Kolovetsies güç topluyor

Yukatel Kayserispor futbolcularından Dimitrios Kolovetsios, sakatlığını geride bırakabilmek için çabalıyor.

Süper Lig takımlarından Kayserispor’un Yunan futbolcusu Dimitrios Kolovetsios, sakatlığından kurtulmak için çalışıyor. Yeni Malatyaspor deplasmanında yaşadığı sakatlıktan sonra tedavi gören Kolovetsios, sarı kırmızılı formayı giymek için çabalıyor.

Kendisine hazırlanan program eşliğinde çalışan Kolovetsios, biran önce oynamak istiyor. Yunan stoper, bu sezon 17 Süper Lig maçında görev alıp 1487 dakika forma giyerken 1 gol attı. 2 kez sarı kart gören Kolovetsios 1 kez de kırmızı kart gördü.