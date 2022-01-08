Dilara Tongar Kayseri’ye geldi

Bellona Kayseri Basketbol son olarak Çeşme Basketbolda forma giyen Dilara Tongar’ı kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol kadrosuna yeni bir ismi dahil etti. Bu sezon ligde kötü günler geçiren sarı kırmızılılar Çeşme Basketbolda forma giyen Dilara Tongar’ı transfer etti. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Çeşme Basketbol forması giyen 1991 doğumlu oyuncu bu sezon 19 maçta forma giydi. Oynadığı 19 maçta 153 sayı üretti.

Kayseri’ye gelerek dün takımla ilk antrenmanına çıkan Dilara Tongar kalan haftalarda sarı kırmızılı formayı giyecek.