Dilan Çukurcam ve Gamze Altuntaş Romanya’da Türkiye’yi temsil edecek

Muğla Köyceğiz’de yapılan Türkiye Dağ Şampiyonası Koşusunda Kayseri’yi temsil eden sporcular elde ettiği başarılı sonuçlarla, Balkan Dağ Koşusunda ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar.

Genç Kızlar kategorisinde mücadele eden sporculardan Dilan Çukurçam üçüncü, Gamze Altuntaş dördüncü olurken, Merve Karakaya ise beşinci oldu. Sporculardan Dilan Çukurçam ve Gamze Altuntaş elde ettiği sonuç ile 14 Mayıs 2022 tarihinde Romanya’da yapılacak olan Balkan Dağ Koşusunda ülkemizi ve Kayseri’yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcular ile antrenörleri Muzaffer Bayram Hülya Bayram’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.