banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Süper Lig’in ilk 2 hafta programı değişti
Süper Lig’in ilk 2 hafta programı değişti
Kilis’te Özdağ gerilimi
Kilis’te Özdağ gerilimi
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi

Devriye ekiplerin kovalamaca sonucu yakaladığı şahıstan uyuşturucu çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği’nce yapılan çalışmalarda ekiplerin ’dur’ ihtarına uymayan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahısta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYSERİ 28.07.2022, 22:10
Devriye ekiplerin kovalamaca sonucu yakaladığı şahıstan uyuşturucu çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği’nce yapılan çalışmalarda ekiplerin ’dur’ ihtarına uymayan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahısta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Alparslan Mahallesi Farabi Caddesi üzerinde Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği görevlileri durumundan şüphelendikleri H.E.’yi (42) kontrol etmek istedi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan H.E. kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı. Ekiplerce yapılan aramalarda H.E.’nin üzerinden 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. H.E., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
25°
açık