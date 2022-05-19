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’Devlet Teşvik Tanıtım Günleri’ başlıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenecek olan ’Devlet Teşvik Tanıtım Günleri’ 21-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Etkinliğe katılacak öğrenciler ve vatandaşların ulaşımı, raylı sistemle ücretsiz sağlanacak.
KAYSERİ 19.05.2022, 15:20
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenecek olan ’Devlet Teşvik Tanıtım Günleri’ 21-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Etkinliğe katılacak öğrenciler ve vatandaşların ulaşımı, raylı sistemle ücretsiz sağlanacak.
Organize Sanayi Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan ’Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’ 21 Mayıs tarihinde başlayacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Kayseri Organize Sanayi Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan programa katılmak isteyen öğrenci ve vatandaşlar için raylı sistemler cumartesi ve pazar günü ücretsiz olacak. Ayrıca yurtlarından önlerinden de ücretsiz otobüsler kaldırılacak.