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Devlet ödünç Madalyaları sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kayseri’deki şehit ailelerine ve gazilere gönderilen “Devlet Övünç Madalyaları” düzenlenen tören ile hak sahiplerine Vali Şehmus Günaydın tarafından verildi.

KAYSERİ 16.03.2022, 18:05
Devlet ödünç Madalyaları sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kayseri’deki şehit ailelerine ve gazilere gönderilen “Devlet Övünç Madalyaları” düzenlenen tören ile hak sahiplerine Vali Şehmus Günaydın tarafından verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliye-si’nde düzenlenen törenle eş zamanlı olarak Kayseri’de de Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi. Törene Vali Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kâmil Karabörk, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Törende konuşan Vali Günaydın, “Bizler aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emanet bıraktığı bu cennet vatanımızla ilgili görevimizi ve sorumluluğumuzu çok iyi biliyoruz. Onlardan aldığımız bu emaneti koruma adına üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yapmak zorundayız. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek zorundayız. Daha çok çalışmak ve üretmek zorundayız. Böyle olduğu takdirde bu cennet vatanı yurt edindiğimiz günden beri üzerinde hesabı olanlara ecdadımızın verdiği cevabı aynı şekilde rahatlıkla bizde vereceğiz. Ülkemize, milletimize bayrağımıza ezanımıza yönelik her türlü saldırıyı kahraman ecdadımızla aldığımız güçle her zaman akamete uğratacağız inşallah. Asla ve asla bu cennet vatanımız üzerinde hesabı olanlara müsaade etmeyeceğiz, geçit vermeyeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise yaptığı konuşmasında, “Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin, dayanışmamızın, olmazsa olmazı olan ay yıldızlı Türk Bayrağımıza, vatanımıza, devletimize, milletimize sahip çıkma anlayışı içerisinde bu anlamlı töreni düzenleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Valimize teşekkür ederken, inşallah her bir karış toprağında şehitlerin kanı olduğu bilinci içerisinde sizler olmasaydınız, şehitlerimiz olmasaydı, bizler olmazdık diye paylaşarak hepinize sevgiler saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Devlet Övünç Madalyaları hak sahiplerine Vali Şehmus Günaydın tarafından takdim edildi.

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