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Develispor’da istifa depremi
Develispor Başkanı Tufan Nayman ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdulmenaf Kıyga istifa etti.
KAYSERİ 01.09.2022, 15:39
Develispor Başkanı Tufan Nayman ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdulmenaf Kıyga istifa etti.
Bu sene Bölgesel Amatör Lig’de mücadele olacak Develispor’da istifa depremi yaşandı. Develispor Başkanı Tufan Nayman ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdulmenaf Kıyga görevlerinden istifa ettiği öğrenildi.
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