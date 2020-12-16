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Develispor’da Hastoprakçılar dönemi
Kayseri Develispor, Antrenör Yavuz Hastoprakçılar ile anlaştı.
KAYSERİ 16.12.2020, 14:01
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Kayseri Develispor, Antrenör Yavuz Hastoprakçılar ile anlaştı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Kayseri Develispor antrenör arayışını tamamladı. Develispor tecrübeli antrenör Yavuz Hastoprakçılar ile anlaştı. Bugün gerçekleştirilen imza töreni ile sezon sonuna kadar Develispor başarısı için tek dökecek olan antenör Yavuz Hastoprakçılar, “Develispor camiasına en iyi hizmeti verebilmek için hep beraber çalışacağız. Birlik içerisinde inşallah başarıya ulaşacağız” dedi.
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