Develispor yeniden lider

Develi Belediyespor ligin 17. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Ürgüpspor’u 3-1 yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 3. Grupta zirveyi yakından ilgilendiren maçta Develi Belediyespor, Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonunda ağırladığı Ürgüpspor’u 3-1 yenerek yeniden liderlik koltuğunun sahibi oldu. Rakibi önünde 106 dakika süren mücadelede setlerde 26-24, 25-21, 20-25 ve 25-22’lik üstünlük kuran Develi Belediyespor, böylece şampiyonluk yolunda son derece önemli bir adım atmış oldu.